"Адмиралтейские верфи" спустили на воду ЛСП "Северный полюс"

Аналогов такому судну нет во всем мире.

В пятницу, 18 декабря, "Адмиралтейские верфи" спустили на воду уникальную ледостойкую самодвижущуюся платформу (ЛСП) "Северный полюс". Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Известно, что платформу, аналогов которому нет в мире, заказала Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Научно-экспедиционное судно будет проводить различные геофизические, геологические, океанографические и акустические наблюдения в Северном Ледовитом океане. Платформа способна дрейфовать и двигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас топлива на борту позволит судну и его 34 сотрудникам находиться в экспедициях до двух лет, также "Северный полюс" оснащен лабораторией, средствами бесперебойной связи, взлетно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолетов.

Отмечается, что раньше подобные экспедиции проводились на айсбергах, где разбивали обитаемые дрейфующие станции. Сейчас продолжительное нахождение на ледниках стало невозможным из-за их таяния.

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Фото: "Адмиралтейские верфи" / "ВКонтакте"