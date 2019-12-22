В Петербурге пообещали сохранить Жемчужный пляж

Об этом рассказали активисты.

В четверг, 3 декабря, активисты из Зеленой коалиции города рассказали о спасении Жемчужного пляжа на территории микрорайона "Балтийская жемчужина", сообщила "Фонтанка".

Отмечается, что коллективное обращение с просьбой сохранить пляж направили губернатору еще в октябре. Горожане просили изменить трассировку улицы Адмирала Черокова и Балтийского бульвара. Так, в прошлом году построили улицу Адмирала Черокова, теперь она как бы "врезается" в Финский залив. А перпендикулярно ему должны возвести Балтийский бульвар. В этом случае пляж был бы отрезан от микрорайона, а часть территории стала бы недоступна для уборочной техники.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры приняли решение о корректировке трассировки дорог и разработке соответствующего проектного решения с целью сохранения Жемчужного пляжа. В скором времени в Смольный представят альтернативный проект.

Ранее мы писали, что муниципалы Петербурга просят спасти Жемчужный пляж.

Фото: Александра Смыкалова / vk.com/pearl_beach