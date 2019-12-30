Активисты вышли в защиту Жемчужного пляжа. Piter.tv показал, как это было

Горожане сформировали надпись "Пляж наш".

Утром в субботу, 18 января, группа активистов провела акцию в защиту Жемучжного пляжа. Неравнодушные горожане взялись за руки и встали в форме фразы "Пляж наш".

Отметим, что инициативная команда местных жителей выступает за сохранение береговой линии Финского залива и за работы по комплексному благоустройству прибрежной территории – по Балтийскому бульвару от улицы Маршала Казакова до Адмирала Черокова.

Активисты утверждают, что в настоящее время местный застройщик строит дорогу-продолжение улицы Адмирала Черокова и Балтийского бульвар, что нарушает Водный кодекс – сейчас дорогу строят по воде.

Горожане также выходили на протестные акции в поддержку пляжа в декабре прошлого года.

Видео: Piter.tv