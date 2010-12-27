В Петербурге запустили волну протеста в защиту пляжа Финского залива

В рамках протестной кампании горожане в течение недели выходили к правительственным зданиям.

Жители Красносельского района в субботу провели одиночные пикеты в защиту Жемчужного пляжа. Об этом сообщили активисты в социальной сети "ВКонтакте".

Также активисты около ТРЦ "Жемчужная Плаза" начали начали сбор подписей за сохранение и развитие береговой линии Финского залива.

Ранее стало известно, что через пляж в микрорайоне "Балтийская жемчужина" построят четырехполосную магистраль. Дорога соединит улицу Адмирала Черокова с будущей автомагистральной Морской набережной, являющейся продолжением Балтийского бульвара от Дудергофского канала.

Публичные слушания о судьбе Жемчужного пляжа уже прошли. На встрече чиновники обещали учесть услышанные предложения. Однако, рассматривая план проект застройки пляжа и общественного пространства магистралью, активисты предполагают, что их поправки были проигнорированы.

Ранее мы рассказывали, что петербургский суд во второй раз оправдал активистку, участвовавшую в акции "За честные выборы".

Фото: activatica.org, Сохраним Береговую Линию ЮЗ / Юго-Запад СПб / VK