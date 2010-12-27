Суд в Петербурге во второй раз оправдал активистку, задержанную на акции "За честные выборы"

Акция проходила 10 августа у Гостиного двора.

Куйбышевский районный суд Петербурга во второй раз оправдал активистку, которая участвовала в акции "За честные выборы" у Гостиного двора. Марии Зинченко пришлось дважды пришлось находиться на судебном разбирательстве из-за жалобы полицейского, сообщил адвокат петербурженки Александр Передрук на своей странице в Facebook.

Активистку задержали 10 августа 2019 года. Как было установлено судом, одиночный пикет прошел на законных основаниях, поэтому состава преступления нет.

Сотрудник полиции, который составил протокол на Зинченко, обжаловал это решение в Городском суде. Дело отправили на повторное рассмотрение, однако и в этот раз суд признал активистку невиновной.

По словам адвоката, Мария Зинченко собирается подать иск к МВД России о компенсации морального вреда.

В Петербурге 10 августа задержали более 70 участников акции "За честные выборы".

Фото: Piter.TV