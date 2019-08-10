  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:14
92
Rybka123
Код вставки плеера

В Петербурге задержаны более 70 участников акции за честные выборы

0 0

Петербуржцы начали акцию в 14:00.

Днем, 10 августа, в Петербурге прошла серия одиночных пикетов, стартовавшая у Гостиного двора. Количество задержанных в ходе акции достигло 76 человек. Об этом сообщили правозащитники, ссылаясь на адвоката Виталий Черкасов.

Напомним, акция стартовала в 14:00. Предполагалось провести серию одиночных пикетов в знак солидарности городских активистов с москвичами, не допущенными местным избиркомом к выборам в столичную думу.

Отметим, что в эту субботу в Москве на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг, посвященный аналогичной проблеме. По данным портала "ОВД-Инфо", там было задержано восемь человек.

Видео: Piter.TV

Теги:
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии