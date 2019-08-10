В Петербурге задержаны более 70 участников акции за честные выборы

Петербуржцы начали акцию в 14:00.

Днем, 10 августа, в Петербурге прошла серия одиночных пикетов, стартовавшая у Гостиного двора. Количество задержанных в ходе акции достигло 76 человек. Об этом сообщили правозащитники, ссылаясь на адвоката Виталий Черкасов.

Напомним, акция стартовала в 14:00. Предполагалось провести серию одиночных пикетов в знак солидарности городских активистов с москвичами, не допущенными местным избиркомом к выборам в столичную думу.

Отметим, что в эту субботу в Москве на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг, посвященный аналогичной проблеме. По данным портала "ОВД-Инфо", там было задержано восемь человек.

Видео: Piter.TV