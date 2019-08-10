На акции за честные выборы у Гостиного двора начались массовые задержания

По предварительной информации, задержано более 30 человек.

Днем в субботу, 10 августа, у Гостиного двора в Петербурге началась серия одиночных пикетов, посвященная солидарности городских активистов с москвичами, не допущенными местным избиркомом к выбоорам в столичную думу.

После разъяснительных бесед с сотрудниками правоохранительных органов начались массовые задержания. Сперва в автозаки отправились замглавы штаба Навального в Петербурге Ольга Гусева, кандидат в мундепы Павел Чупрунов и десятки других активистов. Дополнительно сообщается о задержании главы штаба Навального Александра Шуршева. Внимание уделяется участникам с плакатами, посвященными нечестным выборам в Москве и в России.

Во время акции в толпе появился провокатор, распыливший перцовый баллончик.

Сотрудники правоохранительных органов объявляют собравшихся у Гостиного двора, что мероприятие не санкционировано и рекомендуют сотрудникам прессы освободить прохожую часть.

Фото, видео: Piter.TV