Муниципалы Петербурга просят спасти Жемчужный пляж

Письмо подписали 58 депутатов из 30 муниципалитетов.

В среду, 21 октября, губернатору Петербурга направили коллективное письмо от активистов и независимых муниципальных депутатов с просьбой спасти Жемчужный пляж.

Петербуржцы с активной гражданской позицией просят изменить трассировку улицы Адмирала Черокова и Балтийского бульвара, чтобы защитить пляж. Об этом стало известно из соцсетей одного из участника кампании, депутата МО Южно-Приморский Валерия Веремейчика. Под обращением подписались 58 депутатов из 30 муниципалитетов.

Так, из-за возведения нового бульвара пляж "отрежут" для прохода. Горожане много раз упоминали, что такая ситуация их не устраивает. Вопрос обсуждался в декабре 2019 года, однако никаких изменений за этим не последовало.

Добро пожаловать, или воспрещен ли вход в парк Политеха. Репортаж Piter.TV

Фото: Александра Смыкалова / vk.com/pearl_beach