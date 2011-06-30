На Жемчужном пляже мужчина ударил девушку и выстрелил в воздух из травмата

Девушка за медицинской помощью не обращалась.

Полицейскими задержан стрелок в воздух на Жемчужном пляже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 29 июля в 00:02 поступило сообщение о том, что на Жемчужном пляже неизвестные бьют девушку, а также была стрельба.

Прибывшими полицейскими был задержан 38-летний пьяный местный житель, который во время конфликта между двумя компаниями выстрелил из своего пневматического пистолета в воздух и нанес телесные повреждения неизвестной девушке.

Девушка за медицинской помощью не обращалась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о покушении на убийство малолетней в Колпино.

Фото: Piter.tv (архив)