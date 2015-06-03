Благоустройство Жемчужного пляжа завершат к 1 августа

Там оборудовали новые дорожки, выполнили озеленение и разместили все для комфортного отдыха.

Завершается благоустройство береговой линии Финского залива в створе улицы Адмирала Черокова, известной у местных жителей как Жемчужный пляж. Работы проводятся в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и нацпроекта "Жилье и городская среда".

Как сообщили в пресс-службе Смольного, город выделил на проведение благоустройства почти 50 миллионов рублей. Работы находятся на финальной стадии и завершатся 1 августа 2024 года. Посетители пляжа уже сейчас могут оценить новые дорожки, озеленение, навесы, столики с зонтиками, новую детскую площадку с игровым оборудованием, лежаки и кабинки для переодевания.

"Два года назад ко мне обратились жители с просьбой сохранить Жемчужный пляж и организовать место отдыха. Статуса пляжа у него не было. Мы изменили планы по застройке береговой зоны. Поменяли трассировку строившейся дороги, с учетом пожеланий людей сформировали проект благоустройства. Жемчужный пляж – это одна из составляющей нашего большого проекта "Водный каркас". Мы открываем горожанам берег залива, превращаем набережные рек в прогулочные зоны, места отдыха. Уже преобразили 40 километров. В ближайшие годы благоустроим еще 60 километров" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

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Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга