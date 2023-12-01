Основную сцену Мариинского театра планируют реконструировать

Временной площадкой театра станет киноцентр "Рекорд" на углу Садовой улицы и Лермонтовского проспекта.

В Петербурге состоялась рабочая встреча губернатора города с художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым. Они обсудили вопрос реставрации здания, в котором находится учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города на Неве.

В реконструкции нуждается основная сцена, но необходима альтернативная площадка на время проведения работ. Временной площадкой театра станет киноцентр "Рекорд" на углу Садовой улицы и Лермонтовского проспекта. В конце 2023 года его передали Мариинскому театру.

Директор Мариинского театра пoблагoдарил президента Рoссии Владимира Путина за сoдействие в передаче здания театру. Гергиев и губернатор договорились, что будет создана рабочая группа, которая займется проектом.

"Дом Ш. З. Иоффа с кинематографом" на Лермонтовском проспекте, 14А, передали Мариинке в декабре 2023 года. Согласно концепции, в здании создадут театральную площадку на 800 зрительских мест.

Ранее мы писали, что Андриан Фадеев стал худруком балетной труппы Мариинского театра.

Фото: Piter.tv