Гергиев заявил о намерении собрать средства на памятник Чайковскому у Мариинского театра

Концерт благотворительного формата, целью которого является привлечение финансовых ресурсов для воплощения задумки, состоится 22 сентября в стенах Большого театра.

Известный музыкант и художественный руководитель Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев поделился своими намерениями в интервью изданию "КоммерсантЪ". Он сообщил, что планируется организовать кампанию по сбору средств для установки памятника великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому в Санкт-Петербурге, а также создать в городе концертный зал, который будет носить его имя.

Гергиев заявил о намерении реализовать две важные цели: во-первых, установить памятник Чайковскому, ведь в нашем городе его до сих пор нет, и, во-вторых, открыть концертный зал, посвященный его памяти. Средства на реализацию обоих проектов будут собраны благодаря поддержке общественности.

Фото: ВКонтакте / Валерий Гергиев (В. Барановский)