Добро пожаловать, или воспрещен ли вход в парк Политеха. Репортаж Piter.TV

Piter.TV выяснил, можно ли сейчас попасть в парк Политехнического университета, почему заварили одну из калиток и чего опасаются горожане.

"Соседи Политеха" возмущены закрытием удобных маршрутов через парк Политехнического института посредством заварки двух калиток. Вход в парк при этом свободный, как минимум через главные ворота и другие входы, расположенные по всему периметру парка.

Однако закрытие калитки на перекрестке Фаворского и Гжатской лишило местных самого удобного сквозного прохода через парк.

Прогуливаясь здесь, встретила бабушку, которая живет во втором профессорском корпусе. Она очень расстраивалась по поводу того, что ей теперь очень неудобно ходить в свою поликлинику, которая находится в конце Гжатской улицы. Она уже пожилая, ей ходить тяжело… Наталья Канунникова, активист, одна из создателей группы "Верните наш Политехнический"

Заварку этой калитки Политех объясняет тем, что этот участок для охраны – слепая зона. По мнению проректора по безопасности СПбПУ парк не является рекреационным. Охране должны быть понятны цели посещения.

Вы видели ограничение входа на территорию университета? – Нет. При этом вы можете прийти сюда в любое время, круглосуточно. Только нам должны быть понятны цели вашего визита, и если они не совпадают с нашими представлениями о том, как культурно отдыхать, то мы, простите, будем вынуждены что-то делать. Александр Иванов, проректор СПбПУ по безопасности

Территория парка в 46 га является федеральной собственностью под охраной КГИОП, но сдана Политеху в бессрочное пользование. Университет обязан по закону охранять государственную собственность, а также жизнь студентов и сотрудников СПБПУ.

От нас требуют контролируемый доступ на территорию осуществлять и в здания. В здания, конечно, немножко проще, но тем не менее мы обязаны закрыть эту территорию. Говорят, что в других странах все по-другому – ничего подобного. Тоже все закрыто. Александр Иванов, проректор СПбПУ по безопасности

Также сотрудники рассказали, что тут обворовывали дом ученых и выносили имущество через ту самую калитку.

Местных жителей насторожило то, что все противодействия терроризму происходят только сейчас, в 2020 году.

Почему нас это так возмутило? Потому что это первые шаги к захвату территории... Шестого августа стал доступен новый генплан СПб, там оглашено, что, возможно, эта зона будет переводится в зону коммерческой застройки. Это не настораживает? Наталья Навинская, активист группы "Верните наш Политехнический"

Политех опроверг эти догадки: парк входит в охраняемый культурный ансамбль, строительство тут попросту невозможно. Изменения коснутся лишь ограды: на улицах Фаворского и Гжатской установят новый забор. Калиток там не предусмотрено.

Фото и видео: Piter.TV