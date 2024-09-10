Около Жемчужного пляжа появится храм

Застроят участок площадью 14 тыс. "квадратов" юго-западнее перекрестка улиц Адмирала Черокова и Патриотов.

У Жемчужного пляжа в Красносельском районе Петербурга построят храмовый комплекс. Его облик согласовал городской комитет по градостроительству и архитектуре (КГА), пишет "Фонтанка".

Застроят участок площадью 14 тыс. "квадратов" юго-западнее перекрестка улиц Адмирала Черокова и Патриотов. Проект комплекса храма Святого Равноапостольного Князя Владимира был разработан компанией Global Em.

В 700 метрах от будущего храма находится еще один храм – Святого великомученика Дмитрия Солунского.

Ранее мы рассказывали о том, что на Балканской улице построят храм на 500 прихожан.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1 и носит иллюстративный характер)