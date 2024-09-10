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Около Жемчужного пляжа появится храм
Сегодня, 13:49
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Около Жемчужного пляжа появится храм

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Застроят участок площадью 14 тыс. "квадратов" юго-западнее перекрестка улиц Адмирала Черокова и Патриотов.

У Жемчужного пляжа в Красносельском районе Петербурга построят храмовый комплекс. Его облик согласовал городской комитет по градостроительству и архитектуре (КГА), пишет "Фонтанка"

Застроят участок площадью 14 тыс. "квадратов" юго-западнее перекрестка улиц Адмирала Черокова и Патриотов. Проект комплекса храма Святого Равноапостольного Князя Владимира был разработан компанией Global Em. 

В 700 метрах от будущего храма находится еще один храм – Святого великомученика Дмитрия Солунского. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Балканской улице построят храм на 500 прихожан. 

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1 и носит иллюстративный характер) 

Теги: жемчужный пляж, комитет по градостроительству и архитектуре, новый храм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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