На Балканской улице построят храм на 500 прихожан

Земельный участок площадью порядка 5,5 тысяч квадратных метров предоставлен Приходу храма святого великомученика Георгия Победоносца.

На рабочем совещании губернатора Петербурга с членами городского правительства принято решение о строительстве храма святителя Алексия, митрополита Московского. Он будет находиться на Балканской улице. Храм сможет вместить 500 прихожан. Земельный участок площадью порядка 5,5 тысяч квадратных метров предоставлен Приходу храма святого великомученика Георгия Победоносца в Купчино Санкт‑Петербургской Епархии РПЦ. Об этом сообщили в Смольном.

На минувшей неделе, также во Фрунзенском районе, был заложен камень в основание храма Святой Равноапостольной Нины. Он станет центром памяти о погибших в годы блокады.

На прошлой неделе Никас Сафронов передал в дар РПЦ икону Тихвинской Божией матери. По словам Никаса Сафронова, икона находилась у одного из хранителей, который был уверен, что она была создана в XVII веке. Икона была намоленная, много подправлялась. Когда художник ее выкупил и стал реставрировать, то с помощью специалистов выяснилось, что это предположительно конец XV века.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)