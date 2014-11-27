Никас Сафронов передал в дар РПЦ икону Тихвинской Божией матери

Церемония состоялась в Петропавловском соборе Петропавловской крепости.

Народный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов передал в дар Русской православной церкви (РПЦ) икону Тихвинской Божией матери, датируемую концом XV века. Образ был принят Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, рассказали в Смольном.

Церемония состоялась в Петропавловском соборе Петропавловской крепости в День празднования святых первоверховных апостолов Петра и Павла – покровителей императора Петра I и Санкт‑Петербурга.

Прошу принять ее и передать в храм Воскресения на Васильевском острове. <…>Надеюсь, что икона будет приносить огромную пользу нашей стране и Санкт‑Петербургу. Никас Сафронов, народный художник России

По словам Никаса Сафронова, икона находилась у одного из хранителей, который был уверен, что она была создана в XVII веке. Икона была намоленная, много подправлялась. Когда художник ее выкупил и стал реставрировать, то с помощью специалистов выяснилось, что это предположительно конец XV века. Тогда же Никас Сафронов принял решение передать образ в Петербург. Икона Тихвинской Божией матери, переданная в дар РПЦ, останется в Петербурге.

Фото: Смольный