Двое мужчин притворялись сотрудниками федерального медиаиздания, чтобы "отмазаться" от полиции.

В Южно-Сахалинске задержали "журналистов" с 47 пакетами наркотиков. Правоохранительные органы поймали местных жителей, которые подозреваются в незаконной реализации запрещенных веществ в крупном размере. Двое мужчин решили заработать на нелегальном бизнесе. С помощью доступа в "даркнет" они получали координаты крупных тайников,а после - брали оттуда часть товара, который перераспределяли по другим закладкам.

В общей сложности злоумышленники успели создать пять закладок. У одного из задержанных в кармане куртки оперативники нашли 47 свертков с наркотиками, которые были обмотаны черной изолентой.

Установлено, что преступники использовали программы для шифрования на собственных гаджетах, чтобы не попасть в поле зрения полиции. Также у мужчин были журналистские удостоверения одного из федеральных зданий. Они служили им для прикрытия. В ходе оперативных мероприятий у подозреваемых изъято более 500 граммов метилэфедрона Из такого количества запрещенного вещества можно сформировать около 160 разовых доз.

Задержанный в Башкирии признался, что готовил "взрыв людей".

Видео: МВД России по Сахалинской области