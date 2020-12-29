ЦОС ФСБ опубликовал ролик, в котором подозреваемый признается в организации теракта.

Задержанный в Башкирии признался, что готовил "взрыв людей". Центр общественных связей ФСБ опубликовал ролик, на котором подозреваемый в организации теракта в регионе рассказывает о подготовке нападения. Молодой человек не смог объяснить, от кого он должен был получить взрывное устройство и огнестрельное оружие.

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Ранее силовики сообщили, что подозреваемый получал инструкции о подготовке теракта от своих эмиссаров из запрещенной в РФ террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам". Боевики находятся за пределами России.

В кадре на снегу показан тайник подозреваемого. Там находились составные части самодельной бомбы и предмет, напоминающий по внешнему виду электрический детонатор, а также патроны. В интересах следствия личность задержанного не разглашается.

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Фото и видео: ФСБ России