Радий Хабиров высказался о нашумевших работах художницы из Башкирии

Картины с полуобнаженными людьми с элементами башкирской национальной одежды, вызвали бурную реакцию в интернете.

Резкое заявление о работах уфимской художницы Алены Савельевой сделал глава Башкирии Радий Хабиров. Он посчитал изображения полуобнаженных людей в башкирских костюмах нарисованными "по-скотски". Он отметил, что это только его личное мнение.

Работы художницы обсуждались на совещании правительства Башкирии, главу республики эти картины не впечатлили.

У меня у бабушки был селтэр (нагрудник). Для женщины – и не только, я думаю, башкирской – это важный элемент национальной одежды. И вот так по-скотски рисовать… Это мне не нравится. Радий Хабиров, глава Башкирии

Картины с полуобнаженными людьми с элементами башкирской национальной одежды, вызвали бурную реакцию в интернете. Многие обвинили Алену Савельеву в надругательстве над национальными символами.

Ранее мэр города в Башкирии возмутился нежеланием жителей работать за 15 тысяч рублей.

Фото: Facebook/ Алёна Савельева

Видео: Youtube/Правительство Республики Башкортостан