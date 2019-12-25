Мэр города в Башкирии возмутился нежеланием жителей работать за 15 тысяч рублей

Он отметил, что если эту проблему не решить, то город лишится колледжа, школ, детских садов, поликлиники.

Мэр города Агидель в Башкирии Фанис Гильванов возмутился нежеланием жителей работать за 15 тысяч рублей. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

Градоначальник заявил, что теряет уверенность в местных жителях.

Я не могу понять, какая работа нам нужна? Фанис Гильванов, мэр города Агидель

По его словам, люди не хотят работать продавцами, врачами, медсёстрами, поварами, швеями. Гильванов заявил, что именно это рабочие места сейчас не заняты, а незанятые вакансии мешают привлекать инвесторов в город. Мэр отметил, что если эту проблему не решить, то город лишится колледжа, школ, детских садов, поликлиники.

Причиной для заявления мэра, пишут ToDay News Ufa, стало открытие в городе швейной фабрики, которая не может набрать сотрудников. На предприятии открыты шесть вакансий швей с зарплатой по 15 тысяч рублей.

В комментариях у мэра жители жаловались на низкие зарплаты и высокие коммунальные платежи.

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Фото: pixabay.com