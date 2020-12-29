ФСБ нашли молодого человека, который хотел изготовить бомбу.

В Башкирии предотвратили теракт. Об этом рассказали представители ФСБ России. По данным силовиков, задержан молодой человек, который планировала нападение на представителей правоохранительного ведомства. У подозреваемого в тайнике находилось огнестрельное оружие, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Все вещественные доказательства изъяты оперативниками.

Известно, что подозрение пало на юношу 1995-го года рождения. Силовики нашли переписку фигуранта расследования с террористической группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам", запрещенной на территории России. По данным ФСБ, тот получат подробные инструкции от боевиков по электронной переписке, которая обнаружилась в его гаджете.

Сиделка признала вину в убийстве пожилой женщины в Москве.

Фото: Piter.tv