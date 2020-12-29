СК России направит подозреваемую на психолого-психиатрическую экспертизу.

Сиделка признала вину в убийстве пожилой женщины в Москве. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета по столице Юлия Иванова. По данным чиновницы, по данной ситуации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Для проверки ее психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Также следствие проверит, каким образом женщина была трудоустроена в данную семью Юлия Иванова, официальный представитель СК РФ по региону

Напомним, что тело женщины 1938-го года рождения нашли в квартире по Угловому переулку 20 января. В области шеи жертвы оперативники увидели колото-резаные ранения. Подозрение в преступлении пало на 31-летнюю сиделку по имени Гульчахра Айдарова. Позже она полностью признала свою вину в содеянном. В ближайшее время ей предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать в суде о заключении фигурантки расследования под стражу.

Выступившего в поддержку Любови Соболь около управления ФСБ задержали у Гостиного двора.

Фото: Telegram-канал 112