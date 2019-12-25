Выступившего в поддержку Любови Соболь около управления ФСБ задержали у Гостиного двора

На двух разных локациях активист выступил с разными плакатами.

Выступивших в поддержку Любови Соболь у Гостиного двора и управления ФСБ задержали. Об этом 26 декабря в своем телеграм-канале написал сам задержанный, редактор канала "АгитРоссия" Павел Иванкин.

Утром в воскресенье появились сообщения о состоявшемся одиночном пикете активиста у здания управления ФСБ на Литейном проспекте, после чего Иванкин отправился на Гостиный двор, где его задержали. Плакат у здания УФСБ был посвящен поддержке Любови Соболь, задержанной накануне в Москве.

Кроме того, в автозак отправился мужчина, который развернул у Гостиного двора плакат "Путин сделал из России империю лжи и обмана". По предварительной информации, задержанных везут в 78-е отделение полиции.

Накануне Следственный комитет завел уголовное дело против юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Дело возбуждено по факту нарушения неприкосновенности жилища пожилой женщины на востоке Москвы.

Фото: Piter.tv