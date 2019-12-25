Следственный комитет завел уголовное дело против Любови Соболь

Из квартиры Любови полицейские изъяли всю оргтехнику.

Следственный комитет завел уголовное дело против юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Отмечается, что дело возбуждено по факту нарушения неприкосновенности жилища пожилой женщины на востоке Москвы.

Из квартиры Любови полицейские изъяли всю оргтехнику. В данный момент следователь постановил изъять обувь юриста ФБК для снятия биологических следов.

Известно, что уголовное дело возбудили по заявлению гражданки Субботиной. Адвокат Владимир Воронин заявил, что вскоре, возможно, у неё будет очная ставка с Соболь.

Защитник подчеркнул, что у него и у Соболь следователи пытались взять подписку о неразглашении материалов. Юрист ФБК давать её отказалась.

Ранее мы писали, что Любовь Соболь получила статус свидетеля по делу о неприкосновенности жилища.

Фото: СК РФ