Из квартиры Соболь полицейские изъяли всю оргтехнику.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь получила статус свидетеля по делу о неприкосновенности жилища. Об этом сообщил её адвокат Владимир Воронин.

Она находится в статусе свидетеля. Ранее в ее квартире был проведен обыск. Владимир Воронин, адвокат

Он отметил, что Соболь допрашивают по уголовной статье о нарушении неприкосновенности жилища, связанном с насилием или угрозой его применения.

Из квартиры Любови полицейские изъяли всю оргтехнику. В данный момент следователь постановил изъять обувь юриста ФБК для снятия биологических следов.

Известно, что уголовное дело возбудили по заявлению гражданки Субботиной. Адвокат Воронин заявил, что вскоре, возможно, у неё будет очная ставка с Соболь.

Защитник подчеркнул, что у него и у Соболь следователи пытались взять подписку о неразглашении материалов. Юрист ФБК давать её отказалась.

Ранее мы писали, что домой к Любови Соболь пришли полицейские с обысками.

Фото: СК РФ