Домой к Любови Соболь пришли полицейские с обысками

Мужу и детям Соболь разрешили покинуть квартиру.

Домой к юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь около семи утра пришли полицейские с обыском. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Через некоторое время после визита правоохраниетелей мужу и детям Соболь разрешили покинуть квартиру.

После Любовь Соболь увезли на допрос в Следственный комитет. Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов связывает следственные действия с возможным уголовным делом по статье о нарушении неприкосновенности жилища. Она предполагает запрос в правоохранительные органы. Алексей Навальный предположил, что визит полицейских к Соболь связан с её звонком в дверь в квартиру, где проживает один из предполагаемых отравителей основателя ФБК Константин Кудрявцев.

Ранее мы писали, что Навальный позвонил предполагаемому отравителю под видом помощника Патрушева.

Видео: YT / Навальный LIVE