СМИ: ФСБ предотвратила в Подмосковье массовый расстрел в школе

В организации атак на учебные учреждения подозреваются 16-летние молодые люи.

ФСБ России предотвратила в Подмосковье массовый расстрел в школе. Об этом сообщается в Telegram-канале 112. По данным источника, два подростка вдохновились видео, размещенными на YouTube-платформе, о массовых расстрелах в учебных заведениях. У 16-летних юношей созрел план по нападению на образовательные школы региона.

В ходе обысков силовики нашли у подозреваемых два самодельных пистолета, девять петард с металлическими пулями, а также тактические перчатки, балаклаву и футболку, на которой нанесена надпись: "Естественный отбор".

Госпиталем ветеранов войн в Петербурге заинтересовалось ФСБ.

Фото: Piter.tv