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Госпиталем ветеранов войн в Петербурге заинтересовалось ФСБ
Сегодня, 19:45
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smirenny

Госпиталем ветеранов войн в Петербурге заинтересовалось ФСБ

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Сотрудники ФСБ проверили документы и выяснили, что некоторые медики получали очень высокие надбавки к зарплате.

Региональное управление ФСБ заинтересовалось одной из больниц Петербурга, где размещают пациентов с коронавирусом. Специалисты проверили документацию Госпиталя ветеранов войн, сообщила "Фонтанка"

В ходе расследования выяснилось, что 52 сотрудника из двух тысяч постоянно получали большие надбавки к зарплате. Самое интересное – среди них были "мертвые души". После проверок осенью 2020 года из учреждения уволились уководитель планово-экономического отдела госпиталя Майя Лебзак и начальник отдела платных услуг Зураб Какушадзе. 

Коммерческие доходы госпиталя распределялись между родственниками и друзьями двух высокопоставленных сотрудников. За спиной главного врача работал конвейер по трудоустройству и поощрению персонала

отметила "Фонтанка".

Ранее мы писали, что второй инфекционный стационар-трансформер в Петербурге примет пациентов в январе.

Фото: Piter.TV

Теги: госпиталь ветеранов войн, проверка фсб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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