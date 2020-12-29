Госпиталем ветеранов войн в Петербурге заинтересовалось ФСБ

Региональное управление ФСБ заинтересовалось одной из больниц Петербурга, где размещают пациентов с коронавирусом. Специалисты проверили документацию Госпиталя ветеранов войн, сообщила "Фонтанка".
В ходе расследования выяснилось, что 52 сотрудника из двух тысяч постоянно получали большие надбавки к зарплате. Самое интересное – среди них были "мертвые души". После проверок осенью 2020 года из учреждения уволились уководитель планово-экономического отдела госпиталя Майя Лебзак и начальник отдела платных услуг Зураб Какушадзе.
Коммерческие доходы госпиталя распределялись между родственниками и друзьями двух высокопоставленных сотрудников. За спиной главного врача работал конвейер по трудоустройству и поощрению персонала
отметила "Фонтанка".
Ранее мы писали, что второй инфекционный стационар-трансформер в Петербурге примет пациентов в январе.
Фото: Piter.TV
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