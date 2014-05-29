Председатель СК России вручил медали врачам Госпиталя ветеранов войн

Он отметил, что ленинградская и петербургская медицина демонстрирует, как можно служить Отечеству.

Александр Бастрыкин наградил работников Госпиталя ветеранов войн в Петербурге медалями Следственного комитета. Об этом сообщили на сайте СК РФ. Они получили знаки отличия "За содействие" и "За высокую гражданственность", часть сотрудников были госпиталя отмечены благодарностями.

Глава ведомства поздравил медиков с профессиональным праздником, который отмечается в России 19 июня, и поблагодарил за труд. Он отметил, что ленинградская и петербургская медицина демонстрирует, как можно служить Отечеству.

В музей госпиталя Бастрыкин передал экземпляры книги, описывающей работу врачей и медицинских учреждений в блокадном Ленинграде.

Ранее на Piter.tv: губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем медицинского работника.

Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ