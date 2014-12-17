Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем медицинского работника

Градоначальник напомнил петербуржцам о работе медиков в период пандемии.

Сегодня, 19 июня, в России отмечают День медицинского работника. Глава Северной столицы Александр Беглов поздравил представителей профессии с праздником и отметил, что в Петербурге работают признанные в мире медицинские центры. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Градоначальник напомнил петербуржцам о работе медиков в период пандемии. Тогда на врачей, медсестер, санитаров, лаборантов, работников скорой помощи легла беспрецедентная нагрузка и ответственность. Они вылечили от коронавируса свыше 1,6 млн человек.

Глава города на Неве пожелал медицинским работникам здоровья, оптимизма, вдохновения, успехов в служении Петербургу и его жителям. Он поблагодарил представителей профессии за милосердие и душевную щедрость.

Напомним, в Петербурге сейчас открываются новые поликлиники и ремонтируются помещения амбулаторных точек. Так, Путин открыл отремонтированную поликлинику на Пискаревском проспекте.

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Фото: Piter.tv