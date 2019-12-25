В Петербурге до 2024 года будут сохранены социальные программы на приобретение жилья

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому до 2024 года в городе будут действовать социальные программы на приобретение жилья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Действующие механизмы поддержки очередников пока отменять не планируют. Кроме того, в документе указан порядок выплат на приобретение или строительство жилья для многодетных семей, молодых семей, семей с детьми-инвалидами и других категорий граждан.
Из городского бюджета на финансирование этих мероприятий в период с 2022 по 2024 годы выделят 57 млрд рублей.
Ранее на Piter.tv: петербургские власти купят 300 квартир для детей-сирот и других льготников.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все