В Петербурге до 2024 года будут сохранены социальные программы на приобретение жилья

Из городского бюджета на финансирование проекта выделят 57 млрд рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому до 2024 года в городе будут действовать социальные программы на приобретение жилья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Действующие механизмы поддержки очередников пока отменять не планируют. Кроме того, в документе указан порядок выплат на приобретение или строительство жилья для многодетных семей, молодых семей, семей с детьми-инвалидами и других категорий граждан.

Из городского бюджета на финансирование этих мероприятий в период с 2022 по 2024 годы выделят 57 млрд рублей.

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