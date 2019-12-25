Петербургские власти купят 300 квартир для детей-сирот и других льготников

Итоги конкурсов подведут в июне – начале июля.

В Петербурге комитет имущественных отношений объявил конкурс на покупку жилья в собственность города для детей-сирот и других льготников.

Так, планируется закупить 28 студий, 245 однокомнатных квартир, три трехкомнатные в строящихся домах. Общая площадь приобретённого жилья составит до 11,5 тыс. квадратных метров. Дома должны быть сданы не позднее 2024 года. Кроме этого, проводят аукционы по покупке однокомнатных квартир путем заключения договоров купли-продажи. При этом жилье приобретается в домах, год постройки которых не старше 1990 года. На сегодняшний день объявили 30 таких аукционов. Общая площадь квартир – до 1260 квадратных метров.

Итоги конкурсов подведут в июне – начале июля.

Ранее мы сообщали, что во Всеволожске появится второй Дом сопровождаемого проживания для молодых людей с инвалидностью.

Фото: Piter.tv

