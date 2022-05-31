В апреле 2022 года в Ленобласти был открыт первый Дом сопровождаемого проживания.

Во Всеволожске появится второй Дом сопровождаемого проживания для молодых людей с инвалидностью: соглашение подписали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и гендиректор ПАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

На церемонии подписания соглашения был озвучен будущий проект строительства комплекса подобных зданий на территории бывшего аэропорта "Ржевка" во Всеволожском районе. Дрозденко предложил рассмотреть возможность строительства в рамках комплекса домов быта для того, чтобы сироты с инвалидностью могли работать в них и оказывать услуги жителям.

В апреле 2022 года в Ленобласти был открыт первый Дом сопровождаемого проживания. Трехэтажное здание расположено во Всеволожске в непосредственной близости к территории "Мультицентра социальной и трудовой интеграции". В Доме проживают сироты с инвалидностью –выпускники Мультицентра, вовлеченные в полноценную трудовую деятельность. В доме 19 квартир со всеми удобствами и мебелью. На каждом этаже есть просторная кухня-гостиная, где проживающие готовят, совместно проводят время, принимают гостей.

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Видео: Telegram / Админка Ленобласти