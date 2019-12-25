По данным на 30 мая, общий сев проведен на площади 58,1 тыс. га.

Ленинградская область выполнила план по севу зерновых кормовых культур. Посеяно 33,1 тыс. га пшеницы, ржи, ячменя, что на 1,3 тыс. га (+4%) больше плана. Кроме этого на 30% больше запланированного посеяно рапса – 2,6 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

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По данным на 30 мая, общий сев проведен на площади 58,1 тыс. га, 94% к плану, из них зерновых культур посеяно 33,1 тыс. га, многолетних и однолетних трав 18,7 тыс. га, рапса – 2,6 тыс. га, картофеля – 2,4 тыс. га, овощей – 1,3 тыс. га.

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Фото: пресс-служба правительства 47 региона