Ленинградская область выполнила план по севу зерновых кормовых культур. Посеяно 33,1 тыс. га пшеницы, ржи, ячменя, что на 1,3 тыс. га (+4%) больше плана. Кроме этого на 30% больше запланированного посеяно рапса – 2,6 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.
Мы сделали всё возможное, направили сельхозпроизводителям почти 3 млрд рублей господдержки, теперь — надеемся на хорошую погоду.
Олег Малащенко, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
По данным на 30 мая, общий сев проведен на площади 58,1 тыс. га, 94% к плану, из них зерновых культур посеяно 33,1 тыс. га, многолетних и однолетних трав 18,7 тыс. га, рапса – 2,6 тыс. га, картофеля – 2,4 тыс. га, овощей – 1,3 тыс. га.
Ранее на Piter.tv: Медицинский автопоезд направился в подшефный Ленинградской области город на территории Донбасса.
Фото: пресс-служба правительства 47 региона
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