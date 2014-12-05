Путин открыл отремонтированную поликлинику на Пискаревском проспекте

Президент присутствовал на церемонии в онлайн-формате.

Накануне, 18 июня, глава России Владимир Путин посетил открытие поликлиники № 9 на Пискаревском проспекте, которое долгое время было на ремонте. Президент присутствовал на церемонии в онлайн-формате. Об этом сообщили в администрации Петербурга.

Кроме того, на событие пришла заведующая отделением Нина Шелудякова. Отметим, что клиника вошла в список объектов, которые ремонтируются по петербургской программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Лидер страны поздравил всех работников медицинских учреждений с предстоящим профессиональным праздником, который отмечают 19 июня.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге в этом году проведут модернизацию более 80 поликлиник.

Фото: Piter.tv