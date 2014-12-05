Путин открыл отремонтированную поликлинику на Пискаревском проспекте

Накануне, 18 июня, глава России Владимир Путин посетил открытие поликлиники № 9 на Пискаревском проспекте, которое долгое время было на ремонте. Президент присутствовал на церемонии в онлайн-формате. Об этом сообщили в администрации Петербурга.
Кроме того, на событие пришла заведующая отделением Нина Шелудякова. Отметим, что клиника вошла в список объектов, которые ремонтируются по петербургской программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Лидер страны поздравил всех работников медицинских учреждений с предстоящим профессиональным праздником, который отмечают 19 июня.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге в этом году проведут модернизацию более 80 поликлиник.
Фото: Piter.tv
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