Искры, пламя и прыжки: Жесткая посадка истребителя F-15 попала на видео

В сети опубликованы кадры, предположительно с военного аэродрома в Великобритании, где американский истребитель выполнил жесткую посадку.

В сети опубликованы кадры жесткой посадки американского истребителя F-15.

Сообщается, что видео было снято на одном из военных аэродромов в Великобритании. Американский истребитель F-15 совершает экстренную посадку. Причина, по которой чуть не произошла трагедия, не сообщается. На видео видно, что самолет при посадке болтает, истребитель подпрыгивает по ВПП, а из-под шасси вырываются фонтаны искр.

К счастью пилоту удалось справиться с нештатной ситуацией и выровнять самолет. Ни самолет, ни пилот не пострадали.

Сегодня ранее Piter.TV публиковал видео с места крушения вертолета во Флориде США.

Видео: YouTube/Military World Vids