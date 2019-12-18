Появилось видео с места жесткой посадки Ми-8 в Якутии

Пострадавшие были доставлены двумя рейсами в Якутск и осмотрены врачами.

Появилось видео с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Алданском районе Якутии.

Инцидент произошел в среду, 29 июня. В 30 км от села Чагда. Ми-8, на борту которого находились 23 человека, совершил жесткую посадку. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии, у еще 15 человек диагностированы травмы средней и легкой степени тяжести. Погибших нет.

Ми-8 перевозил десант авиалесоохраны из одного района в другой. Пострадавшие были доставлены двумя рейсами в Якутск и осмотрены врачами.

Ранее мы сообщали, что уничтожение истребителя МиГ-29 над Киевским водохранилищем попало на видео.

Видео: Telegram / ЯСИА