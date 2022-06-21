Уничтожение истребителя МиГ-29 над Киевским водохранилищем попало на видео

Ранее сообщалось о поражении ракетой вертолета ВВС Украины.

Уничтожение украинского истребителя МиГ-29 над Киевским водохранилищем попало на видео. Кадрами поделились местные жители, которые случайно смогли заснять операцию на камеры мобильных устройств. Изначально СМИ рассказали о том, что ликвидации подвергся боевой вертолет ВСУ, в которого прилетела ракета ПЗРК. Спустя четыре месяца были уточнены данные о том, что на самом деле пострадал самолет ВВС Украины.

На представленных фрагментах можно увидеть первые секунды после попадания в украинский самолёт зенитной ракеты. До сих пор неизвестно, была ли выпущена боеголовка из переносного зенитно-ракетного комплекса. Однако ракета успешно ликвидировала цель, так как воздушное судно начало разваливаться на части еще в небо.

Напомним, что пилоту истребителя МиГ-29 удалось вовремя катапультироваться незадолго до падения самолёта. Борт упал в акваторию водохранилища. Летчик травмировался, а позже - скончался от полученных травм. На месте трагедии спасатели не смогли оказать пострадавшему требующуюся медицинскую помощь.

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Фото и видео: соцсети