Минобороны восстановило вещание российских каналов в Херсонской области

Для жителей региона бесплатно доступно 24 российских канала.

Министерство по обороне восстановило вещание российских телеканалов в Херсонской области. Миссия выполнена военными связистами. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы ведомства. Подключение еще одной (седьмой по счету) вышки позволяет показывать местной аудитории 24 телеканала. В списке находятся Первый, Россия, НТВ, РЕН-ТВ, пятый, ОТР, ТВЦ, СТС, "Звезда", Мир" и другие источники информации.

Специалистами подразделений связи ВС РФ была подключена и перенастроена на вещание российских телевизионных каналов последняя из телевизионных вышек в Херсонской области. пресс-служба Минобороны РФ

Один из связистов ВС РФ по имени Андрей отметил, что проводится завершающий этап перенастройки спутниковых антенн на спутники российского телевещания. Зрителям доступ к телеканалам предоставляется бесплатно.

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Фото и видео: Минобороны России