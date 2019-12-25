Представители ВГА Запорожской области сообщили о гибели 57 офицеров ВСУ после удара "Калибрами"

Удар ракетами "Калибр", нанесенный ВС РФ по пункту управления ВСУ, привел к ликвидации 57 украинских офицеров. Как сообщил лен совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, цель поразили у населенного пункта Широкая Дача в Днепропетровской области. Информация прозвучала в в эфире "Соловьев. Live".
Рогов уточнил, что в пункте базировались генералы, отвечающие за запорожское направление.
Также, о данным члена совета ВГА, список погибших в результате удара включил в себя полковников и подполковников.
Ранее глава Крыма Аксенов заявил об ударе ВСУ по буровым платформам "Черноморнефтегаза".
Фото: РИА Новости / Минобороны РФ
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