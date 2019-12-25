Представители ВГА Запорожской области сообщили о гибели 57 офицеров ВСУ после удара "Калибрами"

ВС РФ поразили украинский пункт управления в районе пункта Широкая Дача (Днепропетровская область).

Удар ракетами "Калибр", нанесенный ВС РФ по пункту управления ВСУ, привел к ликвидации 57 украинских офицеров. Как сообщил лен совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, цель поразили у населенного пункта Широкая Дача в Днепропетровской области. Информация прозвучала в в эфире "Соловьев. Live".

Рогов уточнил, что в пункте базировались генералы, отвечающие за запорожское направление.

Также, о данным члена совета ВГА, список погибших в результате удара включил в себя полковников и подполковников.

Ранее глава Крыма Аксенов заявил об ударе ВСУ по буровым платформам "Черноморнефтегаза".

Фото: РИА Новости / Минобороны РФ