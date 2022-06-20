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Глава Крыма Аксенов заявил об ударе ВСУ по буровым платформам "Черноморнефтегаза"

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Во время атаки пятеро человек были спасены, трое - ранены.

В понедельник, 20 июня, вооруженные силы Украины ударили по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По информации руководителя, цель была поражена ВСУ примерно в 8 утра. На данный момент ведутся мероприятия по спасению людей совместно с Минобороны и ФСБ, добавил руководитель. 

Как подчеркнул Аксенов, во время ракетного удара на платформах находилось 12 человек: пятеро были спасены, а трое - ранены. Состояние остальных уточняется. 

Ранее мы сообщили о том, что ВС РФ нанесли удар ракетами "Оникс" по аэродрому Арциз Одесской области.

Видео: Telegram / Аксёнов Z 82

Теги: всу, сергей аксенов крым, спецоперация на украине, черноморнефтегаз
Категории: Видео, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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