Глава Крыма Аксенов заявил об ударе ВСУ по буровым платформам "Черноморнефтегаза"

Во время атаки пятеро человек были спасены, трое - ранены.

В понедельник, 20 июня, вооруженные силы Украины ударили по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По информации руководителя, цель была поражена ВСУ примерно в 8 утра. На данный момент ведутся мероприятия по спасению людей совместно с Минобороны и ФСБ, добавил руководитель.

Как подчеркнул Аксенов, во время ракетного удара на платформах находилось 12 человек: пятеро были спасены, а трое - ранены. Состояние остальных уточняется.

Ранее мы сообщили о том, что ВС РФ нанесли удар ракетами "Оникс" по аэродрому Арциз Одесской области.

Видео: Telegram / Аксёнов Z 82