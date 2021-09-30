Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после жесткой посадки самолета в Калининградской области

Уже известна предварительная причина аварии.

Сегодня, 8 октября, в Калининградской области легкомоторный самолет-амфибия L4/L совершил жесткую посадку. Известно, что воздушное судно используется для прогулочных полетов. Из-за ЧП Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Самолет сел на поверхность водных карьеров Озерки в Гвардейском районе. Причиной случившегося, по предварительным сведениям, стала ошибка пилотирования. Известно, что во время жесткой посадки никто не пострадал.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры.

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Фото: Телеграм / Северо-Западная транспортная прокуратура