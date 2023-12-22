В Центральном районе Петербурга горела яхта "Лаймарита"

Предварительные причины возгорания устанавливаются, на месте работают экстренные службы.

По факту возгорания теплохода "Лаймарита" у дома 8к2 по проспекту Обуховской Обороны в Центральном районе Петербурга 3 апреля городская транспортная прокуратура проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ГУ МЧС России по Петербургу, на яхте длиной 28,5 метров, которая находилась на зимнем отстое у моста Александра Невского, полыхала каюта капитана на площади 5 "квадратов". Пожар ликвидировали к 22:04.

Информации о пострадавших нет. К ликвидации огня привлекались 28 человек личного состава МЧС и пять единиц техники.

Предварительные причины возгорания устанавливаются, на месте работают экстренные службы.

Транспортная прокуратура установит все обстоятельства, проверит соблюдение требований пожарной безопасности, при наличии оснований примет меры реагирования. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее мы рассказывали о том, что из квартиры на Орджоникидзе эвакуировали жильца из-за загоревшихся постельных принадлежностей.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры