Из квартиры на Орджоникидзе эвакуировали жильца из-за загоревшихся постельных принадлежностей

В 15:04 пожар был ликвидирован.

В Московском районе из-за возгорания постельных принадлежностей из квартиры эвакуировали одного человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на улице Орджоникидзе поступило в экстренные службы 3 апреля в 14:39. В комнате на площади два квадратных метра горели постельные принадлежности.

В 15:04 пожар был ликвидирован, из квартиры эвакуировали одного человека. Никто не пострадал.

Ранее под Выборгом во время пожара пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv