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Из квартиры на Орджоникидзе эвакуировали жильца из-за загоревшихся постельных принадлежностей
Сегодня, 15:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из квартиры на Орджоникидзе эвакуировали жильца из-за загоревшихся постельных принадлежностей

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В 15:04 пожар был ликвидирован.

В Московском районе из-за возгорания постельных принадлежностей из квартиры эвакуировали одного человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.            

Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на улице Орджоникидзе поступило в экстренные службы 3 апреля в 14:39. В комнате на площади два квадратных метра горели постельные принадлежности.                   

В 15:04 пожар был ликвидирован, из квартиры эвакуировали одного человека. Никто не пострадал. 

Ранее под Выборгом во время пожара пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv            

Теги: орджоникидзе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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