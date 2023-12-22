Под Выборгом во время пожара пострадал мужчина

В частном доме пламя охватило 100 квадратных метров.

В Выборгском районе сегодня, 3 апреля, произошел пожар. В Михайловке на Хабаровской улице в доме № 32 вспыхнуло пламя в дощатом частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:32. Огонь распространился по площади 100 "квадратов".

На место случившегося прибыли 12 спасателей и три спецмашины. Они боролись с огнем в течение 10 минут.

Во время пожара пострадал мужчина. Его доставили в больницу. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что на Яхтенной улице случился пожар в административном здании.

Фото: Piter.tv