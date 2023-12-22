Под Выборгом во время пожара пострадал мужчина

В Выборгском районе сегодня, 3 апреля, произошел пожар. В Михайловке на Хабаровской улице в доме № 32 вспыхнуло пламя в дощатом частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:32. Огонь распространился по площади 100 "квадратов".
На место случившегося прибыли 12 спасателей и три спецмашины. Они боролись с огнем в течение 10 минут.
Во время пожара пострадал мужчина. Его доставили в больницу. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.
Ранее мы писали, что на Яхтенной улице случился пожар в административном здании.
Фото: Piter.tv
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