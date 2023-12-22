На Яхтенной улице случился пожар в административном здании

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:20. В электрощитовой пламя охватило 10 квадратных метров.

В Приморском районе сегодня, 3 апреля, произошел пожар. На Яхтенной улице в доме 4, корпус 1, вспыхнула обстановка в административном здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:20. В электрощитовой пламя охватило 10 квадратных метров.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В 12:47 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Станюковича при пожаре погибла женщина.

Фото: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга