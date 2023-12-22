На улице Станюковича при пожаре погибла женщина

С огнем боролись 15 спасателей.

Сегодня ночью, 3 апреля, в Кронштадтском районе произошел пожар. На улице Станюковича в доме № 6 вспыхнула однокомнатная квартира. Пламя охватило три квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:29. На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

Пожар потушили в 04:59. Во время пожара погибла женщина. Подробности уточняются.

Правоохранители проводят проверку. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что в пожаре на Демьяна Бедного пострадала женщина.

Фото: Piter.tv