В пожаре на Демьяна Бедного пострадала женщина

Представители ведомства сообщили, что произошло возгорание на площади 11-ти кв.м в трёхкомнатной квартире.

В среду, 3 апреля, спасателям поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 30, корп. 1, в Калининском районе. Информацию об этом передаёт пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Представители ведомства сообщили, что произошло возгорание на площади 11-ти кв.м в трёхкомнатной квартире. Огонь был ликвидирован в 05:19. Также стало известно, что в результате пожара пострадала женщина, которую доставили в медицинское учреждение для госпитализации.

Для борьбы с возгоранием МЧС привлекло три единицы техники и 15 спасателей.

Ранее мы сообщили о том, что на Белградской произошел пожар в квартире.

Фото: Piter.TV