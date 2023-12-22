В пожаре на Демьяна Бедного пострадала женщина

В среду, 3 апреля, спасателям поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 30, корп. 1, в Калининском районе. Информацию об этом передаёт пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.
Представители ведомства сообщили, что произошло возгорание на площади 11-ти кв.м в трёхкомнатной квартире. Огонь был ликвидирован в 05:19. Также стало известно, что в результате пожара пострадала женщина, которую доставили в медицинское учреждение для госпитализации.
Для борьбы с возгоранием МЧС привлекло три единицы техники и 15 спасателей.
Ранее мы сообщили о том, что на Белградской произошел пожар в квартире.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все