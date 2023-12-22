На Белградской произошел пожар в квартире

В трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади один квадратный метр.

Сегодня, 2 апреля, во Фрунзенском районе произошел пожар. В трехкомнатной квартире на Белградской улице в доме 6, корпус 2, вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:12. К этому часу огонь распространился по площади один квадратный метр.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они боролись с огнем 26 минут.

Во время пожара никто не пострадал. Квартиру потушили в 16:38.

Подробности уточняются. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv