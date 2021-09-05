В пожаре на Орджоникидзе погиб человек

В двухкомнатной квартире горела комната.

В Московском районе 16 марта при пожаре погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В среду, 16 марта, в 15:20 поступило сообщение о пожаре на улице Орджоникидзе, дом 13. В двухкомнатной квартире, в комнате площадью 21 м2 обгорела обстановка на площади 3 м2. В 15:37 силами 14 спасателей пожар был ликвидирован.

Во время пожара погиб один человек.

Ранее стало известно, что пенсионер, сгоревший в Парголово, перед пожаром был задушен ремнем.

Фото: Piter.tv (архив)